Nidhogg 2 - Erster Gameplay-Trailer zur Fortsetzung des chaotischen Duellier-Indies

Im Nachfolger Nidhogg 2 zum 2D-Fechtspiel Nidhogg treten zwei Spieler nur mit Degen bewaffnet in unterschiedlichen Arenen gegeneinander an und versucht den Kontrahenten mit geschickten Stichen, Paraden und Riposten auszuschalten und ein Ziel am Levelende zu erreichen. Das Grundprinzip des Spiels bleibt identisch, der Grafikstil wirkt jedoch deutlich plastischer und erinnert an eine Mischung aus Simpsons und Ren and Stimpy.