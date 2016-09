Nier: Automata - Neuer Trailer feiert Wiedersehen mit alten Bekannten

Im Rollenspiel Nier: Automata dreht sich alles um die Invasion kriegerischer Wesen von einer anderen Welt. Mechanische Lebensformen werden für die Kriegsführung entwickelt, so dass die Menschen sich gezwungen sehen, auf den Mond auszuwandern. Der Spieler schlüpft dabei in die Rolle der Androidin 2B, die in Begleitung der Androiden 9S sowie A2 im Kampf gegen die Maschinen die Erde zurückerobern will und das Geheimnis dieser Welt lüften soll. Gekämpft wird in klassischer 3rd-Person-Brawler-Ansicht. Es gibt Bosskämpfe und ein Charatkersystem. Außerdem wird 2B von einer kleinen Sonde begleitet. 2B ist übrigens eine YoRHa, eine neue Einheit der Androiden-Infanterie.