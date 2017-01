Nintendo Switch - Details zur Hardware im Hands-On-Video

Freitag, 20. Januar 2017 um 16:00

Die Nintendo Switch erscheint am 3. März in Deutschland zu einem Preis von knapp 330 Euro. Schon ein paar Wochen vor dem offiziellen Release hatten wir auf einem Event in München die Möglichkeit, die neue Konsole ausführlich zu begutachten.

Tobi zeigt in diesem Vorstellungs-Video die Switch-Hardware im Detail. Dock und Konsole samt aller Anschlüsse und Ausgänge werden ebenso präsentiert wie der Kickstand und die verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten. Nintendo setzt bei der Bedienung auf zwei sogenannte Joy-Cons, die entweder an der Konsole selbst, in einem separaten Grip oder einzeln verwendet werden können. Die Nintendo Switch hat einen internen Speicher von 32GB, dieser lässt sich aber mit microSD-Karten erweitern. Launch-Titel für die neue Konsole sind unter anderem The Legend of Zelda: Breath of the Wild und 1-2-Switch.

