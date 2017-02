Nintendo Switch - Super Bowl-Trailer zeigt bislang unbekanntes Minispiel für 1-2-Switch

Montag, 06. Februar 2017 um 14:20

Nintendo hat zum Super Bowl 2017 zwei neue Trailer zur Nintendo Switch veröffentlicht: eine kurze Variante für die Fernsehwerbung, die sich auf Zelda: Breath of the Wild beschränkt, sowie den hier gezeigten Extended Cut, der alle Möglichkeiten der neuen Konsole vorstellt. Dabei ist für kurze Zeit auch ein bislang unbekanntes "Fecht"-Minispiel zu sehen, bei dem sich die beiden Spieler offenbar mit einem virtuellen Zauberstab duellieren. Womöglich handelt es sich hier um ein weiteres Spiel der Minigame-Collection 1-2-Switch, die am 3. März 2017 erscheinen soll.

Der Trailer ist übrigens Nintendos erste Werbung für einen Super Bowl. Die Nintendo Switch wird am 3. März zusammen mit einem Dutzend Launch-Spielen veröffentlicht. Darüber hinaus sind über 100 weitere Spiele in Entwicklung. Mehr Infos zu Technik, Controllern und den Spielen erfahrt ihr im Sammelartikel auf GamePro.de.