Nioh - Trailer zur PC-Version: Blick auf den Steam-Bonus, der auch so aussieht

Donnerstag, 02. November 2017 um 17:21

Der Trailer zur PC-Version von Nioh zeigt auch den Dharmachakra-Kabuto, einen Helm, den es nur in der Steam-Version des bislang PS4-exklusiven Action-Rollenspiels geben wird. Welche Eigentschaften der Helm hat, verrät der Trailer leider nicht. Aber die Steam-Anspielung ist mehr als deutlich.

Die PC-Fassung wird am 7.11. veröffentlicht und liefert neben dem Hauptspiel auch gleich die drei Story-DLCs Drache des Nordens, Unbeugsame Ehre und Ende des Blutvergießens. Deshalb heißt Steam-Version von Nioh auch Nioh: Complete Edition. Einen Preis gibt es auf Steam zur Veröffentlichung dieses Trailers aber noch nicht.

Für den japanischen Markt wurde die Complete Edition auch für die PS4 angekündigt, für den westlichen Markt steht diese Ankündigung noch aus.

Im Steam-Trailer gibt es erste Szenen aus der PC-Version zu sehen, die 4K unterstützen soll. Außerdem zitiert der Trailer die vielen sehr guten Wertungen, die das Spiel im Februar auf der Konsole bereits kassiert hat. Auch unsere Kollegne von der GamePro konnt Nioh im Test damals überzeugen.

Inzwischen wurde auch auf der PS4 der Koop-Modus so geändert, dass man Level gemeinsam spielen kann, selbst wenn noch keiner der Spieler den Level abgeschlossen hat. Dieses Update wird in der PC-Version bereits enthalten sein und war damals beim Release ein Kritikpunkt von uns an dem ansonsten sehr gelungenem Spiel.

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die PC-Umsetzung gelungen ist.