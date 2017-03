No Man's Sky 1.2 - Warum das Path-Finder-Update der Holzweg ist - GameStar TV

Mittwoch, 15. März 2017 um 15:30

Ist No Man's Sky mit dem Path-Finder-Update auf dem richtigen Weg? Viele Spieler sehen das so, schließlich scheint die Stimmung gegenüber dem Weltraumerkundungs-Spiel von 2016 zu kippen und es gibt viel Lob für das Engagement der Entwickler nach dem Release.

Unser Redakteur Christian Fritz Schneider sieht das aber ganz anders und erklärt in dieser Folge von GameStar TV, warum No Man's Sky auch in Version 1.2 noch auf dem Holzweg ist.

Zusammen mit Kollege Michael Herold spricht er über Neuerungen, die am Kern des Problem vorbeizielen. Michael ist für diese Runde natürlich genau der richtige Partner, schließlich plädiert er für eine zweite Chance für No Man's Sky.