No Man's Sky - Gameplay-Video stellt das »Path Finder«-Update vor

Donnerstag, 09. März 2017 um 08:06

Der Trailer zum umfangreichen »Path Finder«-Update (1.2) für No Man's Sky stellt die wichtigsten Neuerungen anhand von Gameplay-Szenen vor.

Unter anderem dürfen sich die Spieler hinter das Steuer der neuen Exocraft-Fahrzeuge schwingen und damit sogar temporeiche Rennen fahren. Des Weiteren gibt es sowohl einen Foto-Modus für besonders hübsche Schnappschüsse sowie einen Permadeath-Mode, bei dem der Tod besonders harsche Konsequenzen hat.

Des Weiteren haben die Entwickler von Hello Games nochmals kräftig an der Grafik von No Man's Land geschraubt und beispielsweise das Rendering von Wasseroberflächen verbessert. Hinzu kommen zahlreiche Änderungen bei der Benutzeroberfläche, verbesserter Basenbau sowie diverse Bugfixes.