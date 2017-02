Nur für PC 2017 - Video: Die 10 besten Games, auf die sich PC-Spieler freuen können

Samstag, 25. Februar 2017 um 12:00

2017 wird ein hervorragendes Jahr für uns PC-Spieler. Eine ganze Menge vielversprechender Titel erscheint exklusiv für unser Lieblingsmedium. Bei einer solche Vielzahl von Veröffentlichungen kann es schwer fallen, den Überblick zu behalten. Welches sind die wichtigsten Erscheinungen, welches Geheimtipps? Von Warhammer 40K: Dawn of War 3 zu Star Citizen: Squadron 42: In diesem Video fassen wir die 10 Releases zusammen, auf die wir uns am meisten freuen.

