Nvidia Geforce GTX 1080 Ti - Alle wichtigen Infos + Unboxing

Montag, 06. März 2017 um 15:00

Die neue Geforce GTX 1080 Ti ist in der Redaktion eingetroffen. Testergebnisse dürfen wir zwar noch nicht verraten, aber wir können die GTX 1080 Ti zumindest schon mal auspacken und auf alle wichtigen technischen Details eingehen. Im Video vergleichen wir die GTX 1080 Ti außerdem mit der deutlich günstigeren, aber voraussichtlich auch wesentlich langsameren Geforce GTX 1080, die aktuell etwa 520 Euro kostet. Die GTX 1080 Ti liegt dagegen bei 819 Euro, offizieller Erscheinungstermin ist der 10. März.

Technisch ähnelt sie der (aktuell nicht lieferbaren) Geforce GTX Titan X mit Pascal-Architektur stark, allerdings wird es bei der GTX 1080 Ti im Gegensatz zur Titan X auch Modelle von anderen Herstellern mit angepasster Kühllösung geben. Dadurch soll die GTX 1080 Ti genau wie die GTX 1080 per Übertaktung bis zu 2,0 GHz erreichen, die schnellste Grafikkarte für Spieler ist sie vermutlich aber bereits in der Founders Edition (vor allem dank der hohen Zahl an Shader-Einheiten). Unser Test mit Spielebenchmarks folgt später, voraussichtlich sowohl in Text- als auch in Videoform.