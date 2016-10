Nvidia-Grafikkarten für Notebooks - Fazit zur neuen Mobile-Generation

08.10.2016 414 Views 1 Kommentare 1 Gefällt mir

Laptops sind entweder schnell und klobig oder schmal und langsam. Vernünftig Spielen lässt es sich darauf jedenfalls nicht. Vorurteile die auch Hardware-Redakteur Jan Purrucker bislang wohl so unterschrieben hätte. Allerdings sind die neuen mobilen Grafikkarten von Nvidia aus technischer Sicht fast identisch zu ihren großen Desktop-Varianten und liefern theoretisch also die gleiche Performance wie ein ausgewachsener Spiele-Rechner.

So lassen sich entweder extrem starke 4K-Boliden wie das MSI GT73VR mit gleich zwei Geforce GTX 1070 realisieren. Oder die Rechen-Power einer Geforce GTX 1060 in ein sehr kompaktes Gehäuse wie dem des MSI GS63VR stecken. Was die neuen mobilen Grafikchips in der Praxis leisten und ob sie auch Laptop-Skeptiker überzeugen, klärt Jan im Video.