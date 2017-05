Okja - Trailer zum Fantasy-Film mit Tilda Swinton und Jake Gyllenhaal

Freitag, 19. Mai 2017 um 08:50

Regisseur Bong Joon Ho (Snowpiercer) hat für Netflix den Fantasy-Film Okja über eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen einem sanften Biest und einem kleinen Mädchen gedreht. Der Trailer wirft einen ersten Blick auf das Riesenschwein.

Das junge Mädchen Mija hat ein Riesenschwein entdeckt: Okja. Mija und das sanfte Wesen freunden sich an, doch als ein mächtiges Unternehmen das Tier entführt, begibt sich Mija auf eine gefährliche Rettungsmission und riskiert dabei alles.

In den Hauptrollen spielen Tilda Swinton (Doctor Strange, Snowpiercer), Jake Gyllenhaal (Nightcrawler), Paul Dano (There will be Blood), Lilly Collins (Für immer Rosie) und Steven Yeun (The Walking Dead) mit.

Okja ist ab dem 28. Juni auf Netflix abrufbar.