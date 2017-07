Outcast: Second Contact - Trailer: So sieht die Region Okasankaar nach dem Grafik-Update aus

Mittwoch, 12. Juli 2017 um 12:58

Die Video-Serie zur neuen Grafik von Outcast: Second Contact geht mit der dritten Region Okasankaar weiter und zeigt, wie das Open-Level-Gebiet in der Neuauflage des Klassikers von 1999 aussieht. Damals wurde die Landschaft noch mit einer Voxel-Engine gebaut, das Remake Second Contact setzt dagegen komplett auf Polygon-Grafik und soll im Herbst 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Neben der neuen Grafik sind auch Anpassungen am Gameplay und der Steuerung angekündigt, in einem Vergleichstrailer mit der Original-Version waren zum Beispiel neue Kletter-Animationen zu sehen. Außerdem wird Outcast: Second Contact ähnlich wie Outcast 1.1 auch Gamepads unterstützten - schließlich kommt das Spiel in der Remake-Neuauflage ja auch auf die Konsolen.

Die ersten beiden Regionen mit neuer Grafik

Dieses Video ist der dritte Teil einer Reihe von Grafik-Trailern, die die neue Optik in den Regionen von Outcast: Second Contact zeigt. Der erste Trailer bot einen Ausblick auf das Tutorial-Level Ranzaar, ein kleines verschneites Dorf. Der zweite Trailer zeigte die Region Shamazaar, das zweite Gebiet des Spiels.