Outreach - Erster Gameplay-Trailer zum Weltraumspiel im Kalten Krieg

Mittwoch, 07. Juni 2017 um 12:00

Im Jahr 1986, kurz vor dem Ende des Kalten Krieges, erkunden wir im Sci-Fi-Spiel Outreach eine russische Raumstation, deren Crew verschwunden ist. Dieser Trailer zeigt nun die ersten Gameplay-Szenen aus dem Spiel und liefert einen Eindruck von der Station und ihrer Umgebung, die man in der Schwerelosigkeit erkundet. Dabei muss man sich in Outreach von Objekten abstoßen und dann wieder irgendwo festhalten, um vorwärts zu kommen. Ein Fehler und man schwebt in die unendlichen Weiten des Alls davon.

Wie der Trailer zeigt, werden wir bei unserer Erkundung wohl auch regelmäßig Funkkontakt mit der Erde haben und das Team über neue Entdeckungen informieren, während wir die Ausrüstung an Bord der Station untersuchen und teilweise wieder zum Laufen bringen müssen.

Ankündigung mit Kurzfilm: Was ist Outreach?