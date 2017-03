Overload in 2 Minuten - Schon die Demo plättet die Konkurrenz

Mittwoch, 15. März 2017 um 17:31

Die Descent-Hommage Overload ist in den Early Access auf Steam gestartet, es gibt aber auch eine kostenlose Demo zum 3D-Actionspiel. Und schon die Demo zeigt, dass Overload seinen beiden Konkurrenten Descent: Underground und Sublevel Zero deutlich überlegen ist. So gut hat noch kein Spiel das alte Descent-Gefühl in eine moderne Verpackung übertragen.

Im Video fasst Christian Fritz Schneider die wissenswerten Infos zu Overload zusammen und gibt am Ende auch ein kleines persönliches Fazit. Besonders erfreulich bei Overload ist natürlich die Demo, der Overload Playable Teaser 2.0, die trotz Early-Access-Version angeboten wird und über Steam geladen werden kann.

Die Szenen im Video stammen teilweise aus der Demo von Overload und teilweise aus dem Trailer zum Early-Access-Start am 13. Februar 2017. Die Vollversion soll Ende 2017 für PC, Mac, Linux, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.