Overwatch E-Sport - Behind-The-Scenes-Video zeigt den Zuschauer-Modus mit neuen Tools

Donnerstag, 02. November 2017 um 10:58

Blizzard arbeitet daran, den Helden-Shooter Overwatch für den E-Sport aufzupolieren. Um es den Zuschauern leichter zu machen, die schnellen Matches und hektische Kämpfe zu verfolgen, haben die Entwickler einige Änderungen in Planung.

Mehr dazu: Overwatch E-Sport soll übersichtlicher werden

In einem neuen Behind-The-Scenes-Video erklärt das Entwicklerteam von Overwatch, wie genau der Zuschauer-Modus zukünftig aussehen soll: Unter anderem werden alle Charaktere demnächst einheitliche Uniformen (zumindest von der Farbgebung her) tragen, sogar Effekte wie Explosionen, Strahlen und Schüsse werden an die Teamfarben angepasst.

Ebenfalls neu ist eine 2D-Karte aus der Vogelperspektive und eine Wiederholungs-Funktion für Broadcaster. Laut den Entwicklern sind diese Änderungen aber nur der Anfang, Overwatch soll in Zukunft noch wesentlich mehr im interesse des E-Sports angepasst werden. Blizzard hätte eine "lange Liste" mit neuen Features für den Helden-Shooter.