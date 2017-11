Overwatch - Entwickler-Kommentar: Wie Leichtsinn Reinhardt verändert

Montag, 13. November 2017 um 17:43

Im kommentierten Gameplay-Video erklärt Ben Dai, Regisseur des Kurzfilms "Ruhm und Ehre" über Reinhardts Geschichte in Overwatch, wie das Video von der Blizzcon entstand.

Der Kurzfilm spielt auf der Karte Eichenwalde, die geschichtlich eh schon dem deutschen Crusader Reinhardt zugesprochen wurde. Balderich und Reinhardt treffen darin auf OR14-Einheiten, die auch für Orisa als Blaupause diente. Die OR14-Einheiten gelten für das Entwickler-Team als "Vorgänger-Version" von Orisa.

Neue Helden in Overwatch: Was Moira an Qualitäten mitbringt

In einer Szene mussten die Macher kreativ werden: Weil sie für eine internationale Altersfreigabe kein Blut zeigen konnten, haben sie stattdessen kleine Rauchwolken animiert. Aus seiner Rüstung tropft auch eine bläuliche Flüssigkeit - das steht aber vermutlich nicht dafür, dass Balderich von königlichem Blute sei...

Mehr von der Blizzcon 2017:

StarCraft 2 Entwickler im Interview: Warum Legacy of the Void nicht free2play ist

World of Warcraft bekommt offizielle Classic-Server

Hintergründe: Warum Blizzard jetzt selbst WoW Classic macht

WoW: Battle for Azeroth und damit erneuerte Feindschaft zwischen Allianz und Horde angekündigt

Overwatch: Die neue Heldin heißt Moira + Reinhardts Short Movie

Hearthstone: Kobolde & Katakomben angekündigt und neuer Dungeon-Run-Modus

Heroes of the Storm: Hanzo und Alexstraza feiern Premiere im Blizzard-MOBA