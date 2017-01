Overwatch - Entwickler-Video zu den Schwierigkeiten mit Capture the Flag

Mittwoch, 25. Januar 2017 um 12:36

Im Entwickler-Video erklärt der Entwicklungsleiter von Overwatch, Jeff Kaplan, welche Probleme der Spielmodus Capture the Flag bei der Umsetzung bereitete. Das Team habe bereits seit Jahren und noch vor der Ankündigung am Modus gearbeitet, dessen Umsetzung bisher aber an einer Sache scheiterte: Den vielen unterschiedlichen Helden und der Balance der Charaktere.