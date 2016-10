Overwatch - Gruseliger Gameplay-Trailer zum Halloween-Horror-Event

Overwatch ist der erste Shooter von Blizzard und lässt Spieler in 6vs6-Multiplayer-Matches gegeneinander antreten. Das Setting ist dabei futuristisch und gehört zu keiner bislang bekannten Blizzard-Marke. Overwatch gehört zu den MOBA-Shootern und bietet eine Vielzahl von Helden, die alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Waffen kämpfen, diese aber nicht wechseln oder einsammeln können. Die Helden sind in verschiedene Rollen-Gruppen eingeteilt, wie Verteidigung oder Angriff. Overwatch setzt auf einen Comic-Look. Das Gameplay ist - abgesehen von den MOBA-Helden - extrem nahe am Vorbild Team Fortress 2. Alle Spielmodi sind allerdings Aufgabenorientiert, mal müssen Punkte verteidigt werden, mal ein Fahrzeug von A nach B eskortiert werden.