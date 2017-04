Party Hard 2 - Gameplay-Video: Auf dieser Party ist die Hölle los!

Montag, 24. April 2017 um 12:28

Das Gameplay-Video zu Party Hard 2 zeigt, wie wir im Schleichspiel Mord und Totschlag begehen, ohne dass man uns dabei erwischt. Wir steuern einen frustrierten Angestellten, dessen Arbeitgeber ihm den wohlverdienten Weihnachtsbonus verweigert. Auf der alljährlichen Firmenfeier will er blutige Rache nehmen und zwar gleich an all seinen Kollegen.

Morden will aber geplant sein: Wir müssen strategisch vorgehen, unentdeckt bleiben, potenzielle Zeugen um die Ecke bringen und Leichen verstecken, um innerhalb eines bestimmten Zeitlimits auch wirklich jeden Partygast zu erwischen.