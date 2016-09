Passengers - Film-Trailer: Chris Pratt und Jennifer Lawrence allein im All

20.09.2016 755 Views 2 Kommentare 1 Gefällt mir

Im ersten Trailer zum Science-Fiction-Film Passengers begeben sich Chris Pratt (Jurassic World, Guardians of the Galaxy) und Jennifer Lawrence (Tribute von Panem, X-Men) auf eine Reise durchs Weltall - doch dann geht etwas schief und sie sind völlig auf sich allein gestellt.



Das Raumschiff Starship Avalon befördert 5.259 Personen auf eine 120-jährige Reise quer durchs All zur Kolonie auf einen weit entfernten Planten. Doch dann kommt es zu einer Funktionsstörung und zwei der Passagiere (gespielt von Chris Pratt und Jennifer Lawrence) erwachen rund 90 Jahre zu früh aus dem Hyperschlaf. Völlig auf sich allein gestellt sind Jim und Aurora die einzigen Menschen an Bord des Raumschiffs und versuchen der Sache auf den Grund zu gehen, warum sie so früh wach wurden.



Regie führt der Norweger Morten Tyldum (The Imitation Game) nach einer Drehbuchvorlage von Jon Spaihts (Prometheus, Dr. Strange). In weiteren Rollen sind Michael Sheen (Masters of Sex) und Laurence Fishburne (Batman v Superman) dabei.



Passengers kommt am 5. Januar 2017 in die deutschen Kinos.