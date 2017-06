Path of Exile: The Fall of Oriath - Launch-Trailer zum Beta-Start des Addons

Freitag, 09. Juni 2017 um 11:20

Der Launch-Trailer zum Start des Beta-Tests von Path of Exile: The Fall of Oriath zeigt einen Mix aus Ingame-Szenen und Zwischensequenzen.

Die Erweiterung The Fall of Oriath bietet insgesamt sechs neue Kapitel, von denen im Beta-Test anfangs jedoch nur drei zugänglich sein werden. Ein Kapitel wird zum späteren Zeitpunkt nachgereicht, die beiden finalen Abschnitte bleiben bis zum eigentlichen Release der Erweiterung unter Verschluss.

In The Fall of Oriath führ die Reise zunächst in das Land, aus dem der Spieler zuvor verbannt wurde - Oriath. Dort nimmt er blutige Rache, bevor er im allgemeinen Chaos wieder zurück nach Wraeclast reist, um sich den Göttern selbst entgegen zu stellen. Das Pantheon-System, 24 neue Bosse sowie neue Skills und Uniques verdoppeln den Umfang der bisherigen Kampagne.

Der Release von Path of Exile: The Fall of Oriath ist für Mitte Juli 2017 geplant.