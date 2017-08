Path of Exile: The Fall of Oriath - Test-Video: Ein Vorbild für jedes Free2Play-Spiel

Mittwoch, 09. August 2017 um 17:01

The Fall of Oriath ist die bislang größte Erweiterung für das Action-Rollenspiel Path of Exile - und erweist sich im Test auch als die beste! Das Monster-Addon verdreifacht beinahe den Umfang des Spiels und schraubt die Zahl der Akte von 4 auf 10 hoch.

Im Video zeigen wir Gameplay-Szenen aus den neuen Gebieten in Oriath und Wraeclast und ziehen gegen die frischen Monster und Bosse ins Feld. Außerdem beleuchten wir, welche neuen Charaktergestaltungs-Optionen The Fall of Oriath bietet.

Und das Beste: All das ist, wie für Path of Exile typisch, erneut komplett kostenlos! Damit festigt es weiter seinen Platz als eins der fairsten und besten Free2Play-Spiele auf dem Markt. Das bekräftigt auch unser detaillierter Test-Artikel zu The Fall of Oriath.