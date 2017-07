PES 2018 - Vergleich der offenen Beta mit PES 2017

Samstag, 22. Juli 2017 um 14:29

Wir nutzen die offene online Beta von Pro Evolution Soccer 2018 PES 2018 und vergleichen sie mit dem Vorgänger PES 2017, da sie zum ersten Mal richtige Spielszenen bietet.

Die Wetterbedingungen und Tageszeiten sind bei beiden Versionen identisch, aufgenommen haben wir beide Titel auf der PS4 Pro im 4K-Modus.

Zwar ist die Beta nicht auf dem PC spielbar, dennoch gibt sie einen guten Einblick darauf, was PC-Spieler in Sachen Grafik erwarten können: die Optik soll nun an der der Current-Gen Konsolen angepasst sein – nicht so wie bei den Vorgängern auf dem PC, die zu großen Teilen auf Last-Gen Assets gesetzt haben.

Das Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube.

Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.