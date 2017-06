Pillars of Eternity 2 - 10 Minuten Gameplay mit Erklärung: Bosskämpfe, Seefahrt, neue Skills

Donnerstag, 29. Juni 2017 um 12:05

Adam Brennecke von Obsidian führt uns in diesem Video durch 10 Minuten Gameplay aus der E3-Demo der Rollenspiel-Fortsetzung Pillars of Eternity 2: Deadfire. Wir sehen eine Mission, die uns in die Ruinen der Wüstenstadt Poko Kohara führt und die je nachdem welcher Fraktion wir angehören, anders ablaufen kann. Dazu gibt es auch ein paar Szenen an Bord des neuen Schiffs, das als neue Basis für den Spieler dient. Bevor es zu den Ruinen geht, besucht Adam eine Küstenstadt, um den Weg nach Poko Kohara zu finden.

Im Video sehen wir auch das neue Wettersystem, schließlich soll die Spielwelt in Pillars of Eternity 2: Deadfire lebendiger wirken. Außerdem sehen wir eine frühe Version des neuen Dialog-Systems, bei dem die Welt jetzt nicht mehr pausiert wird. Auch das Schleichsystem wird gezeigt. An Bord des Schiffes sehen wir auch eine Zufallsbegegnung, wie wir sie immer wieder erleben können.

In den Ruinen angekommen, sehen wir dann auch endlich ein paar Kämpfe, unter anderem gegen deutlich größere Gegner. Dabei werden auch viele kleine Verbesserungen im Kampfsystem besonders bei den Zaubersprüchen erklärt.