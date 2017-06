Pillars of Eternity 2: Deadfire - Gameplay-Trailer zeigt Mischung aus Segeln und Dungeons

Freitag, 16. Juni 2017 um 13:42

Die Fortsetzung Pillars of Eternity 2 von Obisidan führt uns wieder in dunkle Dungeons - aber eben auch auf die hohe See. Der Untertitel Deadfire spielt nämlich auf ein Archipel an, das wir im Spiel auf der Jagd nach einem abtrünnigen Gott durchstreifen.

Wie die Mischung aus Seefahrt und Dungeon Crawling aussieht, zeigt ein neuer kommentierter Gameplay-Trailer von der E3 2017. Ersteres wurde neu eingeführt und spielt eine wichtige Rolle im Spiel: Unser Schiff ist ähnlich wie unsere Festung Caed Nua im ersten Teil unsere Basis, die wir immer weiter ausbauen und verbessern können - und sie ist mobil!

Pillars of Eternity 2 wurde über die Crowdfunding-Plattform Fig finanziert und soll wie bereits der Vorgänger Fans von Oldschool-RPGs ansprechen. Trotzdem soll man aber kein Baldur's Gate 2 erwarten. Der zweite Teil will sich im Vergleich zum Vorgänger weiter verbessern und neue Elemente wie glaubwürdige Tagesabläufe für die NPCs und ein Wettersystem einführen, von manchen klassischen Rollenspiel-Elementen verabschiedet man sich dafür.