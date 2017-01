Pixars Cars 3 - Film-Trailer: Lightning McQueen kämpft sich zurück an die Spitze

Dienstag, 10. Januar 2017 um 05:35

Der neue Teaser-Trailer zu Pixars Animationsabenteuer Cars 3 zeigt, was nach den ersten dramatischen Szenen passiert: Der rote Flitzer Lightning McQueen wird auf der Rennstrecke in einen schweren Unfall verwickelt und muss sich unfreiwillig eine Auszeit nehmen.

Inzwischen hat sich eine neue Generation von Rennautos auf dem Asphalt breit gemacht. Doch Aufhören möchte der ehemalige Champion noch lange nicht und findet in der kessen Cruz Ramirez Unterstützung auf dem beschwerlichen Weg zurück an die Spitze des Rennsports. Der gelbe Flitzer bringt ihn wieder in Form und zeigt dem alten Hasen ein paar neue Tricks im Kampf gegen seinen schärfsten Konkurenten Jackson Storm.

Pixars Cars 3 geht am 28. September 2017 in die deutschen Kinos an den Start. Die Regie führt erstmals Brian Fee (Zeichner von Cars 2).