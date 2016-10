PlayStation VR: Alle Antworten im FAQ - Termin, Preis, Kamera, Spiele, PS4 Pro-Unterstützung & mehr

14.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Das Headset PlayStation VR bringt Virtual Reality auf die PS4. Wir erklären im Video alles, was man dazu wissen muss. Was PSVR kostet, wie man das Gerät anschließt, welche Hardware zwingend erforderlich ist, an welcher PS4 PSVR funktioniert, wie Kamera und Move-Controller zusammenspielen, welche Spiele verfügbar sind und was bei der Anschlussbox in Punkto HDR zu beachten ist.