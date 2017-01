Powerless - Trailer zur neuen DC Comedy-Serie mit Alan Tudyk als Batmans Cousin

Donnerstag, 19. Januar 2017 um 06:14

Im Februar geht die neue DC Comedy-Serie Powerless an den Start, die das Superhelden-Genre mächtig auf's Korn nimmt. Darin schlüpft Alan Tudyk (K-2SO aus Rogue One) in die Rolle des Van Wayne, Chef von Wayne Security und Cousin des legendären Bruce Wayne aka Batman.

Mit seinem Team kümmert er sich um den Schutz der Menschen, die unter den Kollateralschäden von Superhelden-Kämpfen zu leiden haben. Emily Locke (gespielt von Vanessa Hudgens, Sucker Punch) tritt ihre Stelle als neue Chefin der Forschungsabteilung von Wayne Security in Charm City an und wähnt sich am Ziel ihrer Träume. Doch schon bald stößt sie mit ihrem Engagement nicht bei allen Kollegen und Chefs auf Gegenliebe.

Die neue Comedy-Serie Powerless geht am 2. Februar 2017 auf dem US-Sender NBC an den Start. Wann sie auch hierzulande gezeigt wird, steht noch aus.