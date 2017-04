Prey (Demo) - PS4 gegen Xbox One im Grafik-Vergleich

Donnerstag, 27. April 2017 um 16:14

Für Prey gibt es mit "Die erste Stunde" eine Demo für PS4 und Xbox One. Wir werfen einen Blick darauf und vergleichen die Grafik der beiden Konsolen.

Grundsätzlich wirkt das Spiel in Sachen Optik stimmig und atmosphärisch. Die Demo lief bei uns rund, größere Grafik-Fehler kamen nicht vor. Ein kleines Fehlerchen ist uns trotzdem aufgefallen: das Spiel arbeitet mit dynamischen Lichtquellen, die in den Räumen dann dynamische Schatten erzeugen. Gelegentlich kam es vor, dass eine Lichtquelle nicht funktionierte, also weder vom Chrakter noch von Objekten Schatten erzeugte, obwohl das bei der anderen Plattform an der gleichen Stelle funktionierte.

In Sachen Auflösung läuft die Demo auf der PS4 mit 1080p, auf der Xbox One mit 900p.

