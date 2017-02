Prey - Gameplay-Trailer zeigt »Mimic-Wahnsinn« von Morgan Yu

Donnerstag, 23. Februar 2017 um 16:29

Im First-Person-Action-RPG Prey von den Arkane Studios kann der oder wahlweise auch die Protagonistin Morgan Yu sogenannte »Mimic«-Fähigkeiten der außerirdischen Lebensform auf der Raumstation Talos I annehmen. Dies erlaubt es, sich als Spieler in Alltagsgegenstände wie Kaffeetassen, Klorollen oder alte Pizza-Kartons zu verwandeln. Was im ersten Moment nach einer sehr überflüssigen Superheldenkraft klingt, erlaubt es zum Beispiel, durch kleine Öffnungen zu gelangen oder in ansonsten unerreichbare Gebiete vorzudringen.

Alternativ kann die Fähigkeit auch einfach zur Tarnung eingesetzt werden, um unentdeckt zu bleiben. Und wer wollte nicht schon immer mal das Gefühl erleben, als schwerelose Banane durchs Weltall zu segeln?

Prey wird am 05. Mai 2017 weltweit für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.