Project Cars 2 - Schicker Render-Trailer zur E3 zeigt Release-Datum

Sonntag, 11. Juni 2017 um 14:12

Bandai Namco hat zur E3 2017 einen neuen Cinematic-Trailer zu Project Cars 2 veröffentlicht. Der zeigt neben spektakulären Rennen und schicken Fahrzeugen auch erstmals den offiziellen Release-Termin für das Rennspiel: Project Cars 2 soll am 22. September 2017 für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.

Auch eine Collector's Edition und eine Limited Edition sind bereits angekündigt. In unserer Preview lässt sich nachlesen, was man von der Fortsetzung so alles erwarten kann - erstmals ist auch die Porsche-Lizenz mit an Bord.