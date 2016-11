Project Wight - Ehemalige Battlefield-Entwickler machen Spieler zum Monster

Donnerstag, 03. November 2016 um 09:29

Project Wight ist das neue Projekt von The Outsiders, einem von ehemaligen Battlefield-Entwicklern gegründetem Studio, das mit Hilfe von Unity AAA-Spiele erstellen möchte. Anders als in vielen anderen Spielen, schlüpfen wir in Project Wight nicht in die Rolle des Helden, sondern in die eines Monsters, dessen Art von Menschen fast ausgelöscht wurde.

Als unbekannte Kreatur haben wir nicht nur eine andere Perspektive als auch einen ganzen Satz neuer Fähigkeiten, den unsere menschlichen Gegner nicht besitzen.

Bisher ist nicht bekannt, wann The Outsiders erscheinen soll oder für welche Plattformen das Spiel entwickelt wird.