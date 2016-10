Psychonauts 2 - Erstes Gameplay zeigt die neue Engine und das liebevolle Design des Nachfolgers

Zehn Jahre nach dem ersten Teil haben Tim Schafer und sein Entwicklerstudio Double Fine auf den The Game Awards 2015 Psychonauts 2 angekündigt. Einmal mehr dreht sich die Story um Raz, der nun ein ausgelernter aber auch desillusionierter Psychonaut ist. Der Spieler muss diesmal herausfinden, was es mit dem Fluch auf sich hat, der seit Generationen auf der Familie von Raz liegt und was dieser mit der fragwürdigen Vergangenheit der Psychonauts-Organisation zu tun hat. Auch die aus dem ersten Teil bekannten Charaktere Sasha und Milla sind wieder mit dabei.