Quake Champions - Champion-Trailer: Der Roboter Clutch steckt viel ein

Mittwoch, 12. April 2017 um 16:49

Der Champion-Trailer zum PC-exklusiven Arena-Shooter Quake Champions stellt Clutch und seine Fähigkeiten vor. Der Roboter ist besonders hart im Nehmen und kann Schaden abblocken. Mit Startwerten von 150 HP und 50 Rüstung gehört er zu den robusteren Kämpfern.

Seine aktive Fähigkeit ist Barrier. Auf Knopfdruck aktiviert Clutch ein Schild vor ihm, das für kurze Zeit gegnerische Angriffe abwehrt. Aber Vorsicht: Wenn Clutch schießt, wird das Kraftfeld kurz deaktiviert und macht ihn verwundbar.

Sein Passiv ist Still Defense. So lange er nur geht oder stillsteht, erleidet er 20 Prozent weniger Schaden. Träge ist Clutch trotzdem nicht: Seine Geschwindigkeit steigt konstant an, so lange er vorwärts stürmt ohne die Richtung zu wechseln.

Die nächste Closed Beta von Quake Champions startet am 13. April 2017 mit weiteren Einladungen an Spieler. In unserer Preview verraten wir, warum Quake Champions nicht einfach nur ein weiterer Helden-Shooter ist. Wie schnell und oldschool der Shooter wirklich ist, zeigt das ungeschnittene Gameplay von John "ZeRo4" Hill.