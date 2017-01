Rainbow Six: Siege - Trailer kündigt Gratis-Wochenende an

Dienstag, 31. Januar 2017 um 08:21

Rainbow Six: Siege ist am ersten Februar-Wochenende 2017 kostenlos spielbar. Das hat der Entwickler und Publisher Ubisoft in Form eines Trailers bekannt gegeben. Die kostenlose Spielzeit währt vom 2. bis zum 5. Februar 2017 und gibt allen interessierten Spielern für den begrenzten Zeitraum Zugriff auf die Vollversion des Taktik-Team-Shooters.

Weitere Details sind bisher nicht bekannt. Wer am Gratis-Wochenende teilnehmen möchte, ist aber vermutlich gut damit beraten, spätestens am 2. Februar 2017 auf Uplay, bei Steam, im PlayStation Store oder im Xbox Games Store nach dem Download Ausschau zu halten.

