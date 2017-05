Ready or Not - Reveal Trailer des SWAT-Taktik-Shooters zeigt erste Gameplay-Szenen

Sonntag, 07. Mai 2017 um 14:35

Ready or Not ist ein SWAT-Taktik-Shooter des Entwicklerstudios VOID Interactive. Er will wesentlich anspruchsvoller und realistischer sein als zum Beispiel Ubisofts Rainbow Six: Siege. Dafür setzten die Entwickler auf Gameplay-Systeme, die das methodische und behutsame Vorgehen in den Vordergrund stellen. Ein erster Reveal-Trailer zeigt schon einige Szenen aus dem Spiel und ein eher ernsteres Setting.

So soll es Spieler unter anderem möglich sein, sich dynamisch hinter Deckung zu verstecken und mit angepasster Bewegungs-Geschwindigkeit vorzugehen. Auch das Öffnen von Türen soll manipulierbar sein: So können Türen entweder nur leicht bewegen oder direkt aufstoßen. Ebenfalls mit an Bord ist das strategische Planen von Einsätzen, Multiplayer-Modi und Schadens-System, die Verletzungen simulieren sollen.