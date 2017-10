Replicas - Trailer zum SciFi-Thriller: Keanu Reeves erweckt seine Familie als Klone zum Leben

Samstag, 07. Oktober 2017 um 10:10

Im Trailer zum Science-Fiction-Thriller Replicas holt Keanu Reeves seine Familie als Klone wieder zurück ins Leben - mit fatalen Folgen.

Der Neurowissenschaftler William Foster (Keanu Reeves) steht kurz vor dem Durchbruch, menschliches Bewusstsein erfolgreich auf einen Computer zu übertragen. Als seine Familie bei einem tragischen Unfall ums Leben kommt, versucht er sie zurück ins Leben zu holen. Mit Hilfe seines Kollegen Ed Whittle (Thomas Middleditch) versucht er ihre Körper zu klonen. Er kann seine Ehefrau (Alice Eve) und seine Kinder tatsächlich wieder lebendig machen. Doch als er feststellen muss, dass er nur drei von vier Familienmitgliedern zurückbringen kann, steht er vor einem unlösbaren Problem.

Der Science-Fiction-Thriller stammt von Regisseur Jeffrey Nachmanoff (Autor von The Day After Tomorrow) und Drehbuchautor Chad St. John (London Has Fallen). Zur Besetzung gehören neben Keanu Reeves (Matrix), Thomas Middleditch (Silicon Valley) und Alice Eve (Star Trek Into Darkness).

Ein US-Kinostarttermin ist für 2018 geplant. Wann der Film auch hierzulande gezeigt wird, steht noch aus.