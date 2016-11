Resident Evil 7: Biohazard - Angespielt-Video: 12 Minuten Gameplay aus Capcoms Horror-Schocker

Mittwoch, 30. November 2016 um 17:00

Mit Resident Evil 7: Biohazard geht Capcom gänzlich neue Wege und schickt den neuen Protagonisten Ethan in der für die Hauptserie neuen Ego-Perspektive in ein frisches Horror-Szenario. Wir haben die Vollversion der an Texas-Chainsaw-Massacre angelehnten Fortsetzungen fünf Stunden normal und in VR spielen können und erklären im Gameplay-Video, weshalb Resident Evil 7 sich trotz aller Neuerungen wie das klassischste Resident-Evil-Spiel seit Jahren anfühlt.

Denn genau wie früher wird auch in Teil 7 wieder gekämpft, geheilt, gerätselt und gespeichert - nur eben aus einer neuen Perspektive, die das ganze Erlebnis sehr viel packender macht.

Alle Infos kompakt: Angespielt-Artikel zu Resident Evil 7

