Resident Evil 7: Biohazard - Test-Video zum ersten Horror-Hit des Jahres

Dienstag, 24. Januar 2017 um 17:40

Resident Evil ist wieder da - und wie! In der Rolle von Ethan Winters sind wir auf einer abgelegenen Farm in Louisiana auf der Suche nach unserer verschwundenen Frau Mia und machen dabei Bekanntschaft mit der Mörderfamilie Baker, die ein dunkles Geheimnis birgt.

Resident Evil 7 setzt nach den Action-Ausflügen der Teile 5 und 6 wieder voll auf Survival-Horror. Vorsichtiges Erkunden der engen Gänge und Räume, Rätsel sowie Kämpfe gegen die ekligen Molded ergeben einen Gameplay-Mix, der wohlige Erinnerungen an den ersten Teil weckt. Erstmals in der Geschichte der Hauptreihe wird zudem die Ego-Perspektive eingesetzt, was der intensiven Atmosphäre zusätzlich zugute kommt - vor allem mit PlayStation VR.

Tobi erklärt im Testvideo, warum Resident Evil 7 die Serie wieder in die richtige Spur bringt, zeigt Rätsel, Gegner und Details wie das Inventar und geht auch darauf ein, was an dem Titel nicht so gut gelungen ist.

GamePro-Test zu Resident Evil 7