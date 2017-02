Resident Evil 7 - Guide-Video: Lösung zum Bedroom-Rätsel (Banned Footage DLC)

Mittwoch, 01. Februar 2017 um 17:20

Im ersten DLC für Resident Evil 7 mit dem Titel "Verbotenes Filmmaterial" (engl. "Banned Footage") gibt es einen separaten Rätsel-Level mit dem Titel "Schlafzimmer". In diesem müsst ihr in der Rolle eines Mannes namens Clancy aus dem titelgebenden Schlafzimmer fliehen, nachdem ihr von den Bakers verschleppt worden seid. Dabei dürft ihr euch nicht von Mörder-Mama Marguerite erwischen lassen, die immer mal wieder ins Zimmer kommt. Objekte wie Löffel, Laterne oder verschiedene Bilder werden benötigt, um letztendlich durch einen Geheimgang unter dem Bett zu flüchten.

In unserem unkommentierten Guide-Video zeigen wir euch die Lösung des Bedroom-Rätsels an einem Stück. Ihr erfahrt, welche Dinge ihr mit welchen Objekten kombinieren müsst und wie ihr so nach und nach die Flucht aus dem schäbigen Zimmer vorbereitet. Wichtig ist bei Marguerites kurzen Besuchen, dass ihr alle Objekte so an ihren Orten platziert, wie sie vorher waren. Ansonsten drohen euch harte Konsequenzen.

Mehr zum Thema: Resident Evil 7 im Test