Resident Evil 7 - Launch Trailer zeigt die Schrecken des Baker-Anwesens

Dienstag, 24. Januar 2017 um 19:00

Resident Evil 7 erzählt die Geschichte von Ethan Winters, der auf der Suche nach seiner Frau in die Fänge der wahnsinnigen Familie Baker gerät. Was den Helden im heruntergekommenen Anwesen der Südstaatler erwartet, zeigt der Launch Trailer zum Horrorspiel.

Familienoberhaupt Jack besitzt übermenschliche Kräfte, schleudert Ethan mit Leichtigkeit durch die Luft und bricht erst nach mehreren Pistolenschüssen in sich zusammen, nur um im nächsten Moment wieder aufzustehen. Seine Frau Marguerite befehligt hingegen Insektenschwärme. Und Sohn Lucas zwingt Ethan zu perfiden Spielen, in denen es um Leben und Tod geht. Allerdings sind die Bakers nicht die einzigen Gefahren, denen sich Ethan stellen muss.

Resident Evil 7 ist seit dem 24. Januar 2017 für PS4, Xbox One und PC erhätlich. Im Anschluss an den Release versorgt Capcom das Spiel über einen Season Pass mit mehreren kostenpflichtigen DLCs. Zudem erscheint im Frühjahr 2017 ein Gratis-DLC namens Not A Hero.