Montag, 30. Oktober 2017 um 19:50

Resident Evil 7 darf während der Paris Games Week nicht fehlen, daher erhält auch der kostenlose DLC Not a Hero einen Gameplay-Trailer. Dieser zeigt uns nicht nur den bekannten Serien-Helden Chris Redfield in Aktion gegen jede Menge widerliche Kreaturen und Monster, sondern präsentiert außerdem den titelgebenden Lucas, der in Not a Hero eine tragende Rolle zu spielen scheint.

Erst Mitte Oktober veröffentlichte Capcom einen Trailer zu den beiden DLCs End of Zoe und Not a Hero, der jede Menge neue Fragen aufwarf. Diese möchte "Lucas" sicherlich nicht beantworten, auch wenn er uns einen weiteren Blick darauf werfen lässt, was uns in der Erweiterung von Resident Evil 7 erwartet.

Not a Hero ist kostenlos und erscheint am 12. Dezember 2017. An diesem Tag wird auch End of Zoe veröffentlicht. Dieser DLC ist allerdings lediglich für Besitzer des Season Pass kostenfrei, alle anderen können den Zusatzinhalt für 14,99 Euro kaufen. Anfang 2018 erscheint zudem die Resident Evil 7: Biohazard Gold Edition, welche sämtliche DLCs beinhalten wird.