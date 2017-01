Resident Evil 7 - PS4 und PS4 Pro im Vergleichs-Video

Montag, 23. Januar 2017 um 17:00

Wir vergleichen die Grafik von Resident Evil 7 Biohazard auf der PS4 mit der PS4 Pro im 4K Modus.

Resident Evil 7 läuft auf der PS4 Pro mit 1656p Auflösung, die im 4K Modus dann auf 2160p hoch skaliert werden. An weiteren Grafik-Details wurde augenscheinlich nicht geschraubt, dennoch ist das Bild auf der PS4 Pro deutlich besser.

Resident Evil 7 nutzt sehr viele post-processing Effekte – etwa chromatische Abberration, Vignettierung und einen Unschärfefilter – die zur unheimlichen und düsteren Atmosphäre beitragen, aber das Bild unscharf machen. Diese Effekte können auf den Konsolen nicht ausgeschaltet werden, treten bei der PS4 Pro durch die höhere Auflösung weiter in den Hintergrund. Das Bild wirkt klarer und schärfer, die chromatische Abweichung verzerrt vor allem am Rand nicht ganz so stark wie auf der PS4 und der Xbox One.

Das Video gibt es in 4K UHD bei Candyland auf YouTube. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.