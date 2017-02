Resident Evil: Vendetta - US-Trailer zur blutigen Zombie-Schlacht im neuen CGI-Film

Dienstag, 14. Februar 2017 um 10:45

Ein neuer Trailer zum CGI-Film Resident Evil: Vendetta (Biohazard: Vendetta) nach der erfolgreichen Horror-Spiel-Reihe von Capcom kündigt mit der blutigen Schlacht gegen Zombies und Untote einen US-Release an.

Die Handlung folgt einer eigenen Geschichte, basiert aber auf den Ereignissen aus der erfolgreichen Spiele-Reihe. So ist der animierte Film zwischen den Spielen Resident Evil 6 und Resident Evil 7 angesiedelt. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit dem aus einigen Spielen bekannte DSO-Agent Leon S. Kennedy, Captain Chris Redfield und Dr. Rebecca Chambers, die gegen den gefährlichen Waffendealer Glenn Arias vorgehen.

Die Regie führt Takanori Tsujimoto (Bushido Man), das Drehbuch stammt von Makoto Fukami (Psycho-Pass) und als Produzenten sind Takashi Shimizu (Der Fluch - The Grudge) und Hiroyuki Kobayashi (Resident Evil 4) dabei.

Resident Evil: Vendetta kommt am 27. Mai 2017 in die japanischen Kinos, für die USA ist ein Release-Termin für diesen Sommer angekündigt. Nach einem limitierten Kinostart kündigt Sony den CGI-Film kurze Zeit später auf DVD und Blu-ray an. Noch immer ist kein Release-Termin für Deutschland bekannt, könnte sich jetzt aber schon bald ändern.

In den deutschen Kinos wird derzeit mit Resident Evil: Final Chapter das Finale der Filmreihe mit Milla Jovovich gezeigt, während sich das jüngst veröffentlichte Videospiel Resident Evil 7 mit über drei Millionen Kopien ein Verkaufsschlager ist.