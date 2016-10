Retro Hall of Fame: Metroid Prime - Zeitgemäß und trotzdem Retro: Ein Action-Meilenstein

05.10.2016 0 Views 0 Kommentare 0 Gefällt mir

Im Retro-Hall-of-Fame-Video widmen wir uns in dieser Ausgabe dem Gamecube-Klassiker Metroid Prime von 2003. Samus Arans 3D-Abenteuer auf dem Planeten Tallon IV vom Entwickler Retro Studios und Nintendo zeigte schon damals eindrucksvoll, wie die moderne Fortsetzung einer legendären Spielemarke auszusehen hat. Mit perfekter Steuerung, coolen Fähigkeiten wie dem überarbeiteten Morphball, jeder Menge Abwechlung, brillantem Level-Design und tollen Bosskämpfen ist Metroid Prime nicht nur eines der bestbewertetsten Gamecube-Spiele aller Zeiten, sondern sichert sich auch völlig zurecht seinen Platz in unserer Hall of Fame.