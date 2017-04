Mittwoch, 26. April 2017 um 17:00

Die Spiele-Demo kommt zurück und das auch noch für AAA-Spiele. Wieso waren Demos überhaupt so selten geworden und wie hat sich der Markt verändert, in dem die spielbare Trial jetzt zurückkehrt? Diese Fragen klären Markus Schwerdtel und Christian Fritz Schneider in dieser Folge von GameStar TV.