Rise of the Tomb Raider - PC gegen PS4 und Xbox One im Grafik-Vergleich

Wir vergleichen die Grafik von Rise of the Tomb Raider auf PC, PS4 und Xbox One. Die PC-Version ist auf maximale Grafik-Details gestellt – das beinhaltet unter anderem Pure Hair auf sehr hoch und HBAO+. Eine Übersicht über die Grafik-Optionen gibt es am Ende des Videos. Rise of the Tomb Raider sieht auf allen Plattformen fantastisch aus, dennoch gibt es kleinere technische Unterschiede, vor allem bei der Auflösung in Cutscenes, Schattenqualität, Umgebungsverdeckung, Pure Hair und der Beleuchtung. Im Video haben wir einen One GameStar-PC Ultra mit einer GeForce GTX 980 Ti benutzt. Hier geht es zu Candyland auf YouTube, Facebook und Twitter.