Rising Storm 2: Vietnam - Fazit-Video zum Hardcore-Shooter

Samstag, 03. Juni 2017 um 14:38

Der Hardcore-Shooter Rising Storm 2: Vietnam kommt auch bei uns in der Redaktion sehr gut an. Dabei hat das Multiplayer-Spiel durchaus ein paar Schwächen (im Test gibt es sogar eine Abwertung wegen Bugs) und verlangt neuen Spielern viel Geduld ab. Was macht das neue Spiel der Red-Orchestra-Macher also so spannend und worauf lässt man sich da ein, wenn man beispielsweise von der Battlefield-Serie rüberwechselt?

Diese Fragen beantwortet GameStar-Redakteur Phil Elsner im Fazit-Video zu Rising Storm 2: Vietnam, das seit dem 30.5.2017 über Steam für den PC zu haben ist und zum Release ohne Rabatt 23 Euro kostet. Gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Fritz Schneider geht Phil die Features des Shooters durch und erklärt, warum die Zusammenarbeit der Spieler bei Rising Storm 2: Vietnam so wichtig ist. Außerdem erklären wir, warum man in diesem Shooter keine perfekt ausgeglichenen Fraktionen erwarten sollte.

Und die Wertung: Unser Test zu Rising Storm 2: Vietnam auf PC (in Kürze online)