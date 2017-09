Road Redemption - Raserei & Prügel im Launch-Trailer zum Motorrad-Actionspiel

Freitag, 22. September 2017 um 13:35

Nach langer Zeit im Early Access, hat Road Redemption jetzt einen finalen Release-Termin: Am 4. Oktober 2017 lässt uns das Motorrad-Actionspiel auf die Straßen los. Neben der PC-Version auf Steam, erscheint auch eine Fassung für MAC und Linux.

In Road Redemption holen wir die Konkurrenz mit brutalen Nahkampfattacken, Rammangriffen oder Schusswaffen von ihren Bikes und richten nebenbei jede Menge Chaos auf den Straßen an. Zum Einsatz kommen Tritte, Baseballschläger, Schrotflinten und vieles mehr. Oder man tritt den Gegner einfach mit etwas Timing in den Gegenverkehr!

Neben der Solo-Kampagne gibt es Multiplayer (lokal oder online), einen Koop-Modus und sogar Splitscreen für 2-4 Spieler. Wer seine Gegner von der Straße fegt, verdient Geld für den Einkauf neuer Maschinen und Charakter-Upgrades und XP zum Freischalten neuer Skills im Talentbaum.