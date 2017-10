Rocket League - Die neuen Fast & Furious DLC-Autos im Trailer

Donnerstag, 05. Oktober 2017 um 17:11

Entwickler Psyonix und Universal Brand Development bringen zusammen mit Dodge und Nissan zwei neue DLC-Autos für Rockte League in die Autoball-Arenen. Nachdem in diesem Jahr zum Start von Fast & Furios 8 bereits neue Fahrzeuge hinzugefügt wurden, schaffen es jetzt der 1999 Nissan Skyline GT-R R34 und der 1970 Dodge Charger R/T aus den früheren Teilen der Actionfilme zu Rocket League. Wer sich die DLC-Autos zulegen will, muss je rund 2 Euro hinblättern. Käufer erhalten auch einige kosmetische Items für weitere Anpassungen.

Die Veröffentlichung der beiden DLCs ist für den 11. Oktober 2017 angedacht. Kino-Fans von Vin Diesel und Dwayne Johnson müssen sich jedoch noch lange gedulden. Die Fortsetzung zur Over-The-Top Actionreihe wird erst in ein paar Jahren im Kino zu sehen sein. Wie der offizielle Twitter-Account mitteilte, ist der Starttermin von Fast & Furios 9 der 20. April 2020.